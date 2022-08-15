В Дагестане пройдет Международный молодежный форум «Каспий-2022»

Форум проводится Министерством по делам молодежи Республики Дагестан при поддержке Правительства Республики Дагестан с 2011 года.

Цель – подготовка нового поколения молодых профессионалов для участия в процессах социально-экономических и общественно-политических преобразований на территории России.

Ежегодно в Форуме принимают участие от 200 до 600 человек в возрасте от 18 до 35 лет – представители молодежи Республики Дагестан, регионов Российской Федерации, зарубежных стран. Планируется участие представителей молодёжи из Луганской и Донецкой народных республик.

«Каспий – 2022» направлен на развитие деятельности органов студенческого самоуправления, патриотическое воспитание, повышение конкурентоспособности молодых профессионалов, предпринимателей, лидеров молодежных организаций и объединений, разработку новых моделей работы с молодежью.

Форум проводится при содействии Федерального агентства по делам молодежи с 12 по 17 сентября 2022 года. В рамках Форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов (далее – Конкурс), на который могут подать заявку участники Форума. Предельный размер гранта, предоставляемого участникам Конкурса, до 500 тыс. рублей.

Конкурс пройдет по 15 номинациям:

#создавай_возможности – проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости;

#развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий;

#объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;

#защищай – проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

#стирай_границы – проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

#сохраняй_природу – проекты, направленные на экологическое просвещение;

#двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

#вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

#береги – проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности и на сохранение семейных ценностей;

#открывай_страну – проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодежного туризма;

#будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ»;

#помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

#расскажи_о_главном – проекты, направленные на развитие молодежных медиа;

#МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

#Ты_ не_один – проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи.

Тематические направления образовательной программы Форума:

Патриотическое воспитание;

Добровольчество;

Социальное проектирование;

Медиа просвещение и информационная безопасность;

Молодёжное самоуправление.

В рамках работы образовательной программы Форума планируется решение следующих задач:

– повышение компетенций молодежных лидеров в области разработки, продвижения и реализации проектов в сфере добровольческой деятельности, патриотического воспитания, культуры, искусства, спорта, здорового образа жизни, межнациональных и межконфессиональных отношений, молодежного туризма и краеведения;

– формирование у молодежи навыков подготовки заявочной документации для получения поддержки в рамках государственных программ и всероссийских конкурсах молодежных проектов;

– вовлечение молодежных СМИ в формирование позитивного имиджа страны в медиа пространстве.