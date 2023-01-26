В Дагестане пройдет марафон открытия Первичных отделений «Движения Первых»

С 27 января по 10 февраля церемония открытия Первичных отделений состоятся по всей России на базе различных организаций. Во всех пространствах, это станет ярким, свежим форматом открытия мероприятия!

Открытия Первичных организации пройдут в 4 различных разделах:

Школьный фестиваль талантов – это набор тематических активностей̆, в рамках которых ученики смогут продемонстрировать свои таланты, достижения, навыки по 12 тематическим направлениям «Движения Первых”;

“День Первых” на базе молодежных центров- в этот активисты РДДМ расскажут о возможностях, созданных в регионе для всестороннего развития, образования и досуга детей̆ и молодёжи, проектах и мероприятиях, в которые могут быть интегрированы школьники и студенты в качестве соавторов и соорганизаторов.

Студенческий фестиваль «День Первых» — в рамках фестиваля пройдут активности, в рамках которых студенты узнают, как развить свои профессиональные навыки по 12 тематическим направлениям, познакомиться с партнёрскими организациями в своем учебном заведении.

Отметим, что в этот период в Республике Дагестан торжественно откроются более 20 Первичных отделений Движения Первых на базе школ, вузов, СПО, центрах дополнительного образования и в молодежных центрах.