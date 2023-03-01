Общество

В Дагестане пройдет конкурс «Лучший обрезчик сада»

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Минсельхозпрод РД совместно с Союзом садоводов Дагестана планирует провести Республиканский конкурс «Лучший обрезчик сада».

В нем примут участие победители отборочных конкурсов, которые прежде пройдут на муниципальном этапе.

Финальный этап пройдет в Хасавюртовском районе.

Дагестан выступает лидером в стране в производстве плодов косточковых культур, на долю региона приходится более 11% всех производимых в стране таких плодов. В последние годы в Дагестане интенсивное развитие получает также орехоплодное направление, в частности заметно растут насаждения фундука и грецкого ореха.

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