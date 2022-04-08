В Дагестане пройдет конкурс чтецов на лезгинском языке «Люблю я Родину свою»

5 апреля в Дагестане стартовал конкурс чтецов на лезгинском языке, посвященный Zащитникам Отечества «Люблю я Родину свою». Его организатором выступает меценат Нариман Газалиев при поддержке Министерства по делам молодежи РД и Союза писателей РД.

Участниками конкурса могут стать учащиеся 8-11-х классов образовательных учреждений региона. Для этого необходимо прислать одно видео с прочтением или музыкальным исполнением стихотворения на лезгинском языке, посвященное защитнику (герою СССР и РФ, ветерану ВОВ и воинам-афганцам), а также специальной военной операции на Украине. Хронометраж видео: от 1 до 5 минут. Конкурсные работы принимаются в срок до 3 мая на электронный адрес: konkurs0505@mail.ru с пометкой в теме письма: «Конкурс чтецов» или на WhatsApp по номерам: 89289610091, 89280615121.

Все присланные творческие работы участников будут опубликованы в телеграмм-каналах Молодежь_Юждага и АХТЫ НОВОСТИ 24. Победители и призеры конкурса получат денежные призы в размере 30 000, 20 000 и 10 000 рублей. Кроме того, 10 отличившихся чтецов также получат по 1 000 рублей.