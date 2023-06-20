В Дагестане пройдет I Всероссийский семинар-совещание для религиозных деятелей по укреплению общероссийской идентичности и проблемам противодействия идеологии экстремизма

В период с 21 по 24 июня 2023 г. в городе Махачкале Республики Дагестан состоится I Всероссийский семинар-совещание «Развитие и укрепление общероссийской идентичности, и организация взаимодействия с органами власти субъектов Российской Федерации по проблемам противодействия идеологии экстремизма и терроризма».

В семинаре примут участие представители Муфтиятов из разных регионов Российской Федерации, региональные религиозные деятели, представители органов государственной власти, правоохранительных органов и экспертного сообщества.

Целью семинар-совещания является профессиональное обсуждение современных вызовов, приоритетов и условий формирования, развития и укрепления общероссийской идентичности подрастающего поколения, создание эффективной системы профилактики распространения идеологии терроризма, особенно в молодёжной среде и защиты молодёжи от вовлечения в террористическую деятельность.

Организатором является Дагестанский гуманитарный институт при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

Пресс-служба ДГИ