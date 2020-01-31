Общество

В Дагестане пройдет форум «Наша Победа»

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С ноября 2019 года на территории СКФО проводится окружной форум патриотических организаций «Наша Победа». В этом году данное мероприятие с 7 по 10 февраля пройдет в республике Дагестан с участием делегаций из регионов страны.

Делегаты примут участие в стратегической сессии, по итогам которой будет сформирована Стратегия развития движения Бессмертного полка до 2025 года, которая, в случае ее утверждения,  будет использоваться в качестве методической помощи.

По словам руководителя проекта Сабины Курбановой, его целью является сохранение исторической памяти и развитие гражданско-патриотического воспитания.

Среди гостей форума ожидается сопредседатель  Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василий Семенович Лановой, который приедет  с патриотической акцией «Спасибо за верность, потомки!».

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