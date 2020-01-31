В Дагестане пройдет форум «Наша Победа»

С ноября 2019 года на территории СКФО проводится окружной форум патриотических организаций «Наша Победа». В этом году данное мероприятие с 7 по 10 февраля пройдет в республике Дагестан с участием делегаций из регионов страны.

Делегаты примут участие в стратегической сессии, по итогам которой будет сформирована Стратегия развития движения Бессмертного полка до 2025 года, которая, в случае ее утверждения, будет использоваться в качестве методической помощи.

По словам руководителя проекта Сабины Курбановой, его целью является сохранение исторической памяти и развитие гражданско-патриотического воспитания.

Среди гостей форума ожидается сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василий Семенович Лановой, который приедет с патриотической акцией «Спасибо за верность, потомки!».