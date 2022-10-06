В Дагестане пройдет форум малочисленных народов России

В Дагестане пройдёт фестиваль-форум культуры и традиций малочисленных народов Юга России «Живые традиции».

В фестивале-форуме примут участие искусствоведы, деятели культуры и искусства, руководители центров традиционной культуры, молодежных творческих коллективов, специалисты из Москвы.

Программа форума включает мероприятия, направленные на профессиональное обсуждение задач по сохранению и развитию этнокультурного наследия, активизации работы культурно-досуговых учреждений по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, молодежи, приобщению к культурному наследию, межнациональное взаимодействие между народами России.

Участие в форуме «Живые традиции» примут гости из республик Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Чеченской республики, Ставропольского края и Астраханской области. В рамках фестиваля пройдут: творческая лаборатория «О работе с творческими коллективами малочисленных народов Дагестана агульской, рутульской, цахурской культуры»; работа подворий центров традиционной культуры народов России Республики Дагестан; выставки мастеров народных художественных промыслов и мастер-классы; конференция «Этнокультурное многообразие малочисленных народов Кавказа»; гала-концерт Фестиваля-форума культуры и традиций малочисленных народов Юга России «Живые традиции».

Министерство культуры Российской Федерации проводит фестиваль совместно с Центром культуры народов России ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова» совместно с Министерством культуры Республики Дагестан, Республиканским домом народного творчества, Автономной некоммерческой организацией «Палитра возможностей».