В Дагестане пройдет фестиваль «VISIT DAGESTAN 2020»

III фестиваль гастротуризма пройдет в республике в апреле. Фестиваль проводят специально перед началом туристического сезона, чтобы привлечь отдыхающих в республику.

Профессиональные кондитеры и кулинары будут готовить блюда дагестанской кухни. Участники будут соревноваться в номинациях: «Лучшее заведение общепита» и бизнес-ланчи.

Редкие национальные блюда и кухонные изделия представят на выставке. Также пройдет фестиваль барбекю и фиш-батл. В конкурсе примут участие кулинары из зарубежных стран. Гостей ожидают экскурсии по Дагестану.

Вопросы организации фестиваля обсудили на совещании у первого вице-премьера Анатолия Карибова.