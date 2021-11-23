В Дагестане пройдет чемпионат по робототехнике среди школьников

В Дагестане стартует школьный чемпионат по робототехнике. К участию приглашаются учащиеся городских и сельских школ от 8 до 17 лет.

Чемпионат пройдет с 10 по 11 декабря на площадке Дагестанского государственного университета народного хозяйства. Его организаторами выступают Министерство образования и науки РД и детский технопарк «Кванториум» Малой академии наук.

Команды, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами. В личном первенстве участники, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами и ценными призами.