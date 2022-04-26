В Дагестане пройдет благотворительная акция «Красная гвоздика»

С 21 апреля по 22 июня в Дагестане будет проходить благотворительная акция «Красная гвоздика». Всероссийская акция помощи ветеранам благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» проводится шестой год подряд.

Для того, чтобы поддержать ветеранов, необходимо получить значок «Красная гвоздика». Распространять их будут «Волонтеры Победы» и участники федеральной программы «Молоды душой». Кроме того, приобрести значок можно будет в сетевых магазинах и на популярных онлайн маркетплейсах. В общей сложности акция охватит 78 регионов нашей страны.

В этом году в распространении значка примут участие активисты из волонтерских организаций, Почта России, партнерские сетевые магазины Авоська, Мираторг и маркетплейсы OZON, Wildberries с удобной доставкой. Волонтеров со специальными боксами можно будет встретить на улицах и в парках региона.