В Дагестане пройдет акция «Сад Памяти»

В 2020 году в нашей стране была инициирована акция «Сад памяти». Цель данной акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

В 2023 году акция в контексте проведения специальной военной операции приобретает особое значение для сохранения исторической памяти, увековечения подвигов героев прошлого и настоящего и формировании преемственности поколений в борьбе с нацизмом.

За время реализации акции «Сад памяти» в ней приняло участие более 5 миллионов человек, высажено свыше 95 миллионов деревьев в России и более 50-ти зарубежных странах. Мероприятия акции также вносят вклад в задачи по восстановлению лесов и озеленению городских территорий для достижения целей национального проекта «Экология».

Акция пройдет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и на новых территориях, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Старт мероприятий запланирован 18 марта в городе-герое Севастополе, окончание – 22 июня 2023 года.