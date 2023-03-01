В Дагестане производство вина в 2022 году выросло на 12%

Председатель Правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в связи с уменьшением спроса произошел спад производства шампанского на 14,7%.

Производство вина в Дагестане в 2022 году увеличилось на 12% по сравнению с предыдущим. Об этом во вторник в докладе перед Народным Собранием сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Основным направлением переработки винограда в республике является производство коньячных и шампанских виноматериалов. В прошлом году у нас наблюдалась положительная динамика по производству коньяка обработанного — на 34 % и коньяка бутилированного — на 27 %, производство вина увеличилось на 12 %», — сказал он,

По его словам, Республика Дагестан выпускает свыше 90% производимого в России коньяка.

«В связи с уменьшением спроса произошел спад производства шампанского на 14,7%», — добавил Абдулмуслимов.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/17156799