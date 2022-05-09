В Дагестане проходят торжества в честь Дня Победы

Сегодня 9 мая День Победы отмечается во всех муниципалитетах Дагестана, однако знаковым стал военный парад в Каспийске, где участие приняли первые лица республики и руководство в лице Сергея Меликова.

Открыли военный парад офицеры морской пехоты Краснознаменской Каспийской флотилии, которые вынесли государственный флаг России и Знамя Победы. Данное Знамя впервые было пронесено на параде на Красной Площади 9 мая 1965 года в честь 20-летия со дня Победы.

Парадом в Каспийске командовал заместитель командующего Каспиймкой флотилии контр-адмирал Анатолий Долгов. Принимал парад Николай Якубовский — начальник штаба Каспийской флотилии и контр-адмирал.