В Дагестане проходят съемки фильма «Кубачи. Аул древних мастеров»

В эти дни ООО «Киностудия Крылья» по заказу Общественного Телевидения России проводит съемки документального фильма «Кубачи. Аул древних мастеров». Картина подробно расскажет о древнем селе и его ремесленниках. Съемки проходят при содействии Минтуризма Дагестана.

Министр по туризму и народным художественным промыслам РД Эмин Мерданов дал интервью режиссеру фильма, где рассказал о кубачинском ремесле, о работе по сохранению наследия кубачинских мастеров и влиянии туризма на популяризацию народных промыслов.