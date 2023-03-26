Культура

В Дагестане проходят съемки фильма «Кубачи. Аул древних мастеров»

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В эти дни ООО «Киностудия Крылья» по заказу Общественного Телевидения России проводит съемки документального фильма «Кубачи. Аул древних мастеров». Картина подробно расскажет о древнем селе и его ремесленниках. Съемки проходят при содействии Минтуризма Дагестана.

Министр по туризму и народным художественным промыслам РД Эмин Мерданов дал интервью режиссеру фильма, где рассказал о кубачинском ремесле, о работе по сохранению наследия кубачинских мастеров и влиянии туризма на популяризацию народных промыслов.

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