В Дагестане проходит Всероссийская акция «Ёлка желаний»

16 декабря 2022 г.

В рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом», в Республике Дагестан проходит Всероссийская акция «Ёлка желаний».

«Ёлка желаний» — это место, где люди, желающие совершить добрый поступок, находят тех, кто нуждается в помощи, и дарят им подарки или исполняют желания.

Как стать мечтателем?

Зайти на сайт елкажеланий.рф, зарегистрироваться и направить заявку.

В акции могут принять участие следующие категории:

Дети (от 3 до 17 лет включительно) и пожилые (от 60 лет) с ограниченными возможностями здоровья

Дети (от 3 до 17 лет включительно) и пожилые (от 60 лет) с инвалидностью

Дети (от 3 до 17 лет включительно) и пожилые (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни

Дети-сироты и дети без попечения родителей (от 3 до 17 лет включительно)

Дети (от 3 до 17 лет включительно) из семей с доходом ниже прожиточного минимума

Дети военнослужащих и мобилизованных, участвующих в СВО, в возрасте от 3 до 17 лет включительно

Дети (от 3 до 17 лет включительно) из числа беженцев или вынужденных переселенцев с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей в период с февраля 2022 года

Новый год – это возможность подарить радость и волшебство тем, кому сейчас особенно трудно. Рядом с каждым из нас есть дети и пожилые, у которых из-за инвалидности, опасных для жизни заболеваний, тяжелого материального и семейного положения нет тех радостей, которые есть у нас.

В наших с вами силах скрасить их дни и дать почувствовать себя частью единого общего дружелюбного мира.

Каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации может почувствовать себя настоящим волшебником и исполнить новогоднее желание. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф.

Как это сделать?

1. Зайти на сайт елкажеланий.рф, нажать кнопку «Авторизоваться» и выбрать вкладку «Регистрация».

2. Во вкладке «Исполнитель» заполнить поля анкеты, придумать пароль и нажать кнопку «Зарегистрироваться».

3. Выбрать регион, район и сумму, в пределах которой вам комфортно исполнить желания: сайт автоматически подберет подходящие заявки, согласно установленным вами критериям.