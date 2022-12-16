В Дагестане проходит Всероссийская акция «Ёлка желаний»

16 декабря 2022 г.
В рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом», в Республике Дагестан проходит Всероссийская акция «Ёлка желаний».
«Ёлка желаний» — это место, где люди, желающие совершить добрый поступок, находят тех, кто нуждается в помощи, и дарят им подарки или исполняют желания.
Как стать мечтателем?
Зайти на сайт елкажеланий.рф, зарегистрироваться и направить заявку.
В акции могут принять участие следующие категории:
Дети (от 3 до 17 лет включительно) и пожилые (от 60 лет) с ограниченными возможностями здоровья
Дети (от 3 до 17 лет включительно) и пожилые (от 60 лет) с инвалидностью
Дети (от 3 до 17 лет включительно) и пожилые (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни
Дети-сироты и дети без попечения родителей (от 3 до 17 лет включительно)
Дети (от 3 до 17 лет включительно) из семей с доходом ниже прожиточного минимума
Дети военнослужащих и мобилизованных, участвующих в СВО, в возрасте от 3 до 17 лет включительно
Дети (от 3 до 17 лет включительно) из числа беженцев или вынужденных переселенцев с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей в период с февраля 2022 года
Новый год – это возможность подарить радость и волшебство тем, кому сейчас особенно трудно. Рядом с каждым из нас есть дети и пожилые, у которых из-за инвалидности, опасных для жизни заболеваний, тяжелого материального и семейного положения нет тех радостей, которые есть у нас.
В наших с вами силах скрасить их дни и дать почувствовать себя частью единого общего дружелюбного мира.
Каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации может почувствовать себя настоящим волшебником и исполнить новогоднее желание. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф.
Как это сделать?
1. Зайти на сайт елкажеланий.рф, нажать кнопку «Авторизоваться» и выбрать вкладку «Регистрация».
2. Во вкладке «Исполнитель» заполнить поля анкеты, придумать пароль и нажать кнопку «Зарегистрироваться».
3. Выбрать регион, район и сумму, в пределах которой вам комфортно исполнить желания: сайт автоматически подберет подходящие заявки, согласно установленным вами критериям.