В Дагестане проходит VII Российский интернет-форум «Кавказ»

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в открытии VII Российского интернет-форума «Кавказ», проводимого на площадке НОК «Журавли» в городе Махачкала.

Перед открытием премьер-министр республики посетил выставку IT-технологий, где ознакомился с разработками российских компаний. Премьер подчеркнул особую значимость темы форума, которая обозначена как «цифровая трансформация на основе безопасных отечественных решений».

«Вопросы импортозамещения и информационной безопасности, внедрения элементов искусственного интеллекта в повседневную жизнь, подготовки кадров являются сегодня крайне актуальными. Мы понимаем, что в этих сферах имеется много проблем и рассчитываем, что в работе форума будут найдены их решения», — подчеркнул Абдулмуслимов.

VII Российский интернет-форум «Кавказ» проходит в Дагестане

Председатель Правительства Дагестана Абдулмулсим Абдулмуслимов в понедельник, 22 августа, принял участие в открытии VII Российского интернет-форума «Кавказ», проводимого на площадке НОК «Журавли» в городе Махачкала. Перед открытием премьер-министр республики посетил выставку IT-технологий, где ознакомился с разработками российских компаний.

В рамках торжественной церемонии открытия Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул особую значимость темы форума, которая обозначена как «цифровая трансформация на основе безопасных отечественных решений».

«Вопросы импортозамещения и информационной безопасности, внедрения элементов искусственного интеллекта в повседневную жизнь, подготовки кадров являются сегодня крайне актуальными. Мы понимаем, что в этих сферах имеется много проблем и рассчитываем, что в работе форума будут найдены их решения», — сказал премьер.

С приветственным словом также выступил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрей Заренин: «От лица Минцифры России рад нас всех приветствовать на земле Дагестана, хотел бы пожелать всем плодотворной работы на седьмом интернет-форуме «Кавказ»,- сказал Андрей Заренин.

Далее участники переместились на площадку пленарного заседания на тему: «Информационная безопасность и защита данных. Отечественные решения и поддержка государства».

Открыла мероприятие председатель Ассоциации «Национальные системы управления» Ирина Зарипова:

«Мы сегодня должны составить интересный дискуссионный диалог. Мы должны найти какие-то решения, придумать предпосылки к тому, чтобы в ближайшем будущем у нас был полный технологический суверенитет. Сегодня мы одна команда, среди нас крупный IT-бизнес и IT-гиганты и очень много представителей органов исполнительной власти, региональной власти. Надеюсь, что к концу форума мы сможем ответить на вопрос, когда наступит цифровое будущее, и какие решения надо принять главам субъектов, чтобы это цифровое будущее наступило».

Заместитель директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин в своем выступлении рассказал, что в качестве основного документа, который регламентирует вопросы импортозамещения и принятия дополнительных мер в области информационной безопасности, является Указ Президента от 1 мая текущего года.

«В рамках данного указа предписано к 1 января 2025 года федеральным и региональным органам исполнительной власти и ряду других организаций перейти на отечественные средства защиты информации. То есть время еще есть. С точки зрения защиты информации был проведен анализ. Отмечено, что для большинства средств защиты информации отечественные аналоги есть, и переход может быть безболезненным с технологической точки зрения. Есть определенные проблемы, связанные с высокоскоростными программно-аппаратными решениями, типа межсетевых экранов следующего поколения. Но в данном направлении также ведутся работы. Планируется субсидирование наиболее востребованных разработок»,- отметил Хасин.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин отметил, что количество решений о переходе на отечественные продукты резко выросло, в среднем в 3-10 раз, в зависимости от компании.

«Государство уделяет огромное внимание IT-отрасли. Так, налоговый режим стал еще более гибким и удобным, меры распространяются и на аппаратно-программные комплексы. Есть институты развития, которые на системной основе оказывают поддержку как заказчикам, так и разработчикам. Реестр российского ПО за два года удвоился. То есть до налогового маневра было 7 тысяч программных продуктов, сейчас 14», — сказал он.

Продолжил тему отечественных разработок член правления АРПП «Отечественный софт», заместитель генерального директора компании «РЕД СОФТ» Рустам Рустамов. По его данным, около 50% россиян довольны качеством российского софта, 60% пользователей используют его на протяжении нескольких лет. 41% считает, что его можно сделать лучше. Оставшимся 10% пока еще не все в нем нравится, сказал докладчик.

Абдулмуслим Абдулмуслимов, выступая на пленарном заседании, напомнил, что Президент РФ обозначил цифровую трансформацию как одну из важных национальных целей развития страны.

«Работать над достижением этой цели мы будем в новых условиях с учетом санкций, которые ввели недружественные страны в отношении России, и это еще раз подтверждает правильность курса, направленного на достижение технологического суверенитета. Отечественные цифровые разработки должны стать тем двигателем, который поможет вывести на новый уровень экономику нашей республики и всей страны. Быстрая перестройка базовых отраслей возможна только при объединении усилий заказчиков и разработчиков и сегодня создано очень много условий для достижения результатов.

Главный фактор успеха — это конечно же люди и нами активно проводится кадровая политика, профориентационная работа ведется еще со школьной скамьи. Так, в частности, Минцифры РД проводятся уроки цифры в школах, которые направлены на популяризацию ИТ-специальностей, качество высшего образования растет ежегодно, это доказывается количеством местных программистов, которые переходят на работу в крупных российских компаниях», — сказал он.

Глава кабмина Дагестана также напомнил, что в прошлом году по поручению Президента России все регионы, в том числе Дагестан, утвердили стратегии цифровой трансформации.

Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил, что Президент РФ обозначил цифровую трансформацию как одну из важных национальных целей развития страны.

«Работать над достижением этой цели мы будем в новых условиях с учетом санкций, которые ввели недружественные страны в отношении России, и это еще раз подтверждает правильность курса, направленного на достижение технологического суверенитета. Отечественные цифровые разработки должны стать тем двигателем, который поможет вывести на новый уровень экономику нашей республики и всей страны. Быстрая перестройка базовых отраслей возможна только при объединении усилий заказчиков и разработчиков и сегодня создано очень много условий для достижения результатов.

Глава кабмина Дагестана также напомнил, что в прошлом году по поручению Президента России все регионы, в том числе Дагестан, утвердили стратегии цифровой трансформации.