В Дагестане проходит третий фестиваль горного чая. Гости отведают разные сорта чая из ароматных горных трав, собранных в Гунибском районе Дагестана. Во дворе музея будет проходить выставка-продажа экологически чистой продукции хозяйств Гунибского района, выставка изделий традиционных народных промыслов.

В программу фестиваля войдут концерты артистов фольклорных коллективов, канатоходцев и спортивные состязания: стрельба из лука, арбалета.

Все участники и посетители фестиваля смогут посетить обзорную экскурсию по постоянной экспозиции музея.