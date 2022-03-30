Культура

В Дагестане проходит съёмка этно-фильма «Гора языков»

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Режиссёр Родион Исмаилов и его съёмочная команда воплощают в жизнь идею о создании документальной картины о многообразии языков Дагестана, его адатов и традиций.

В марте 2023 года кинокартина выйдет на большие экраны, а уже сейчас команда посетила более 150 отдалённых аулов, взяла более 200 интервью горцев.

Сам Родион Исмаилов предпочитает называть свою работу этнической энциклопедией, призванной отобразить пестроту языков Дагестана, а также сохранить самобытность горцев, их исчезающие адаты.

Стоит отметить, что фильм будет звучать на языках народов для колоритности, а для понимания — сопровождаться субтитрами.

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