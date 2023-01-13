В Дагестане проходит ряд волонтерских акций в период непогоды

В Дагестане обильный снегопад вызвал определенные трудности не только у людей пожилого возраста, но и у всех граждан.

Минмолодежи республики совместно с молодежными организациями и объединениями, волонтерами из числа студентов высших учебных заведений и СПО вышло с инициативой организовать акции «Снежный десант», «Дорожный патруль» и «Свет добра».

В рамках акции «Снежный десант» оказывает помощь одиноким пенсионерам в уборке снега на придомовых территориях, а также на территории социальных учреждений.

Участники акции «Дорожный патруль», автоволонтёры и добровольцы помогают людям, застрявшим на дороге, а также на местах ожидания общественного транспорта.

Такая помощь приходит не только в городах, но и в больших населённых пунктах муниципальных районов республики.