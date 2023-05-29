В Дагестане проходит Празднование Дня независимости Азербайджанской Республики

В Махачкале на площадке перед зданием Дома Дружбы проходит Празднование Дня независимости Азербайджанской Республики.

В мероприятии принимают участие руководитель Миннац Дагестана Энрик Муслимов, представители азербайджанской общественности, общественных и молодежных организаций республики, СМИ и многие другие.

Следует отметить, что Республику Азербайджан и Российскую Федерацию, прежде всего, Республику Дагестан связывают традиционные узы дружбы и добрососедства, которые уходят корнями в глубь истории и являются прочной основой для дальнейшего расширения всестороннего сотрудничества между нашими странами и народами.

Знаменательно и то, что в один и тот же 1923 год благодатная земля этих республик дала миру выдающихся людей – Расула Гамзатова и Гейдара Алиева, чьи судьбы оказались связаны узами нерушимой дружбы, столетний юбилей которых мы отмечаем в этом году.

Мероприятие организовано Местной национально-культурной автономией азербайджанцев Махачкалы при поддержке Министерства по национальной политике и делам религий РД.