В Дагестане проходит отборочный этап фестиваля национальных театров прикаспийских государств

С 28 сентября по 5 октября 2021 года в Махачкале пройдёт Международный фестиваль национальных театров прикаспийских государств. Организатором фестиваля является ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им. М.Горького». Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РД. В конкурсной программе примут участие национальные театры из Казахстана, Армении, Грузии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Калмыкии, Чечни, Дагестана.

Кроме того, в эти дни в нашей республике проходит отборочный этап фестиваля. Члены жюри: заслуженный деятель искусств России Скандарбек Тулпаров, театровед, заслуженный деятель искусств России Гулизар Султанова, во главе с театральным критиком, экспертом национальной театральной премии «Золотая маска», кандидатом искусствоведения Еленой Покорской отбирают на конкурс спектакли дагестанских театров.

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