В Дагестане проходит очный отбор для желающих поступить в ГИТИС

5 мая вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов провёл встречу с ректором ГИТИСа Георгием Заславским, который принимает участие в очном отборе для желающих поступить в Российский институт театрального искусства.

«Большое вам спасибо за то, что обратили на нас внимание, за то, что вы здесь и даёте такую оценку потенциальным вашим студентам», — сказал вице-премьер.

«Мы готовы заключить договор о целевом обучении, если это поможет ребятам при поступлении. Всех, кто успешно окончил обучение, мы ждём обратно и с удовольствием устроим на работу», — заявил Телякавов.

В свою очередь Григорий Заславский рассказал, что в отборе принимают участие абитуриенты из южных регионов России.

В завершении обсуждения была достигнута договорённость о направлении дагестанских студентов для прохождения практики назад в республику.