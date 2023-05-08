В Дагестане проходит множество мероприятий, приуроченных к знаменательной дате — 78-й годовщине Победы в ВОВ

Общая программа включает фестивали, концерты, акции, музыкально-театрализованные представления на разных площадках городов и районов.

Вход на мероприятия свободный!



Приходите со своими детьми, родными, друзьями. Память о Великой Отечественной войне и ее героях должна оставаться с нами и передаваться будущим поколениям.

Программа мероприятий:

8 мая 16:00-18:00

Праздничная программа ко Дню Победы

Перед Кумыкским театром



8, 9 мая 17:00-18:00

Проект «Уличный музыкант»

Перед Дагестанской филармонией на Родопском бульваре

9 мая 10:30-11:30

Детская праздничная программа ко Дню Победы

Перед Театром кукол

9 мая 12:00-14:00

Республиканский фестиваль народного творчества «Тебе, Победа, посвящается!»

Перед Аварским театром

9 мая 15:00-17:00

Праздничная программа ко Дню Победы (с участием республиканских музыкальных и танцевальных коллективов)

Перед Русским театром

9 мая 18:30

Праздничный концерт ко Дню Победы

Летняя площадка Филармонии (вход по пригласительным)

9 мая 15:00-17:00

Праздничная программа ко Дню Победы

г.Дербент, г.Избербаш.