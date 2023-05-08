В Дагестане проходит множество мероприятий, приуроченных к знаменательной дате — 78-й годовщине Победы в ВОВ

Общая программа включает фестивали, концерты, акции, музыкально-театрализованные представления на разных площадках городов и районов.
Вход на мероприятия свободный!
Приходите со своими детьми, родными, друзьями. Память о Великой Отечественной войне и ее героях должна оставаться с нами и передаваться будущим поколениям.
Программа мероприятий:
8 мая 16:00-18:00
Праздничная программа ко Дню Победы
Перед Кумыкским театром
8, 9 мая 17:00-18:00
Проект «Уличный музыкант»
Перед Дагестанской филармонией на Родопском бульваре
9 мая 10:30-11:30
Детская праздничная программа ко Дню Победы
Перед Театром кукол
9 мая 12:00-14:00
Республиканский фестиваль народного творчества «Тебе, Победа, посвящается!»
Перед Аварским театром
9 мая 15:00-17:00
Праздничная программа ко Дню Победы (с участием республиканских музыкальных и танцевальных коллективов)
Перед Русским театром
9 мая 18:30
Праздничный концерт ко Дню Победы
Летняя площадка Филармонии (вход по пригласительным)
9 мая 15:00-17:00
Праздничная программа ко Дню Победы
г.Дербент, г.Избербаш.