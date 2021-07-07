Экономика

В Дагестане проходит межрегиональный форум «Госзаказ Дагестан-100»

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В Дагестане стартовал межрегиональный форум «Госзаказ Дагестан-100» с участием делегатов со всего Северного Кавказа.

Первый заместитель Председателя Правительства Нюсрет Омаров обратился к участникам с приветственным адресом.

«Сфера государственных закупок играет большую роль не только для государства и заказчиков, но и для бизнес-сообщества. Для понимания масштаба рынка госзаказа достаточно сравнить оборот розничной торговли в РФ в 2020 году, составивший 33,5 трлн рублей, и объем госзакупок, составивший без малого 29 трлн рублей. Обеспечение прозрачности закупочных процедур и высокого уровня конкуренции при осуществлении государственных закупок, и, как следствие, увеличение экономии бюджетных средств являются приоритетными задачами органов исполнительной власти», — отметил вице-премьер.

Форум призван наладить процедуру госзакупок и сделать ее максимально прозрачной.

После открытия работа форума продолжится в секциях.

Представители Ассоциации специалистов по торгам, «Сбербанк-АСТ», УФАС Дагестана выступят в роли спикеров.

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