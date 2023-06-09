В Дагестане проходит масштабная командно-штабная тренировка

Участие в мероприятии принимает 15 организаций: минцифры России, министерство цифрового развития Республики Дагестан, ситуационные центры минцифры России и Роскомнадзора, ГУ НЦУКС МЧС России, ДИТС МЧС России, Главное управление МЧС России по Республике Дагестан, Управление Федеральной службы по надзору Республики Дагестан и основные операторы связи, оказывающие услуги связи на территории Республики Дагестан: ПАО «Ростелеком», АО «Компания ТрансТелеКом», ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», ФГУП «Главный центр специальной связи», АО «Почта России». Стартовала тренировка 6 июня и завершится 9-го. В ходе первых двух дней определили готовность аварийно-восстановительных бригад операторов связи, к ликвидации поломок на сетях и объектах связи при ЧС природного и техногенного характера; развернули мобильное передвижное почтовое отделение «Почты России»; доставили к вертолету МИ-8 МЧС России две аварийно-восстановительные бригады и резервные источники электропитания МТС, Мегафона, а также их доставили и подключили их к базовым станциям; проверили передачу сигнала оповещения о возникающих опасностях контрольным группам абонентов операторов ПРТС; передали резервные источники электропитания операторам связи из резервов Республики Дагестан. По мнению служб и ведомств, такая тренировка необходима чтобы отработать вопросы межведомственного и межоператорского взаимодействия. Цель командно-штабной тренировки совершенствование знаний и выработка практических навыков руководящего состава органов управления и сил функциональной подсистемы электросвязи и почтовой связи и территориальных подсистем РСЧС Республики Дагестан, отработка вопросов межведомственного и межоператорского взаимодействия; определение готовности сетей связи к угрозе возникновения и возникновению чрезвычайных ситуаций. Задачи тренировки: проверка готовности органов управления ФП ЭСПС при последовательном переходе функционирования от режима повседневной деятельности к режиму повышенной готовности, а затем к режиму ЧС; отработка вводных по восстановлению сетей электросвязи, а также резервированию линий и каналов связи в условиях максимально приближенных к реальному построению и функционированию сетей связи; отработка контрольных заданий по обеспечению передачи сигналов оповещения контрольным группам абонентов; проверка готовности резервов материальных ресурсов субъекта Российской Федерации в части выделения автономных источников электропитания операторам связи; подготовка предложений по совершенствованию организации управления функциональной подсистемой на основании анализа результатов проведенной тренировки.

Источник: Мирмол