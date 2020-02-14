В Дагестане проходит I Республиканский семинар «Государственная экспертиза проектной документации»

В Дагестане увеличилось количество объектов, возводимых в рамках нацпроектов. Финансирование большинства из них осуществляется из регионального и местного бюджетов. Об этом 13 февраля заявил Артем Здунов, выступая на первом Республиканском семинаре «Государственная экспертиза проектной документации».

Премьер отметил необходимость уделять пристальное внимание качеству проектной документации, которая часто не соответствует требованиям. Кроме того, Здунов сообщил о необходимости обучать проектировщиков, приглашая специалистов из других регионов. Для этого в бюджет заложены средства.

Выступивший на семинаре руководитель Госэкспертизы проектов Митхат Алибеков высказал слова благодарности в адрес руководства республики за положительные сдвиги в строительной отрасли и отчитался о проведенной в прошедшем году работе. По его словам, для уменьшения сроков составления проектной документации были привлечены дополнительно 16 экспертов. Значительно упростило работу электронное взаимодействие с заявителями. Как сообщил Алибеков, в ходе анализа решений, прошедших в 2019 году экспертизу, удалось выявить нехватку узких специалистов.

Руководитель Минстроя РД Малик Баглиев назвал прорывным решением выделить из регионального бюджета миллиард рублей на разработку проектно-сметной документации, так как до сих пор в бюджете средств на эти цели не было.

Министр, обращаясь к главам муниципалитетов, сообщил, что качество работ зависит от них, от того, насколько правильно муниципальными образованиями будут предоставлены земельные участки.

Глава кабмина подвел итоги открытия семинара и отметил важность участия глав муниципалитетов в проводимой работе.