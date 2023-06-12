В Дагестане проходит акция «Я – Россиянин» по раздаче информационных буклетов и триколоров российского флага

В Дагестане начались праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. В городе Каспийске в честь праздника проходит акция «Я – Россиянин» инициированная Министерством по делам молодежи Дагестана. Волонтёры раздают горожанам и гостям города триколоры в цветах российского флага, а также буклеты, из которых можно узнать об истории праздника. Кроме того, сотрудники ДагПатриотЦентра Минмолодежи и волонтёры проводят на улицах города опрос, в ходе которого задают прохожим вопросы на знание прошлого нашей страны, истории праздника поздравляют каспийчан с Днем России.

Напомним также, что ранее во многих городах и районах состоялось вручение паспортов граждан Российской Федерации юным жителям нашей республики, также приуроченное к праздничному дню. Кроме того, сегодня вечером на центральной площади Каспийска состоится разворачивание масштабного флага нашей страны.

Источник: Мирмол