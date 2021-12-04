В Дагестане проходит акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

3 декабря в День неизвестного солдата, в России и за ее пределами проходит Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», которую проводит Молодежный парламент

при Государственной Думе с 2015 года.

В Дагестане Региональным координатором акции выступает Молодежный парламент при Народном Собрании Республики Дагестан. Тест проводится при поддержке Народного Собрания Республики Дагестан и Министерства образования и науки Республики Дагестан.

Участникам предложено проверить знания об истории Великой Отечественной войны, ответив на ряд вопросов, охватывающих различные события времен Великой Отечественной войны.

В этом году зарегистрировано более 1000 площадок по всей республике, практически во всех городах и районах.

Центральной площадкой выступил ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет». На ней участников акции поприветствовали и сказали напутственные слова: Заместители Председателя Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Марина Котенко и Джамалудин Нажмудинов, депутат НС РД, серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года Султанахмед Ибрагимов, ректор Дагестанского государственного педагогического университета Нариман Асваров, председатель Дагестанского регионального отделения Всероссийской организации ветеранов Магарам Алиджанов. Затем гостями раздали вопросы теста. Также участниками центральной площадки стали члены Молодежного парламента при Народном Собрании Республики Дагестан, участники Дагестанского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», студенты и преподаватели Дагестанского государственного педагогического университета.

На площадках организаторы стараются соблюдать все необходимые противоэпидемиологические нормы для участников акции.

За каждым участником закрепляется уникальный идентификационный номер, по которому он сможет узнать свой результат. Задания включают в себя 30 вопросов, подготовленные Военным университетом Министерства обороны Российской Федерации.

По словам Председателя Молодежного парламента при Народном Собрании РД Сергея Никитина, тест проводится с целью подстегнуть молодежь и всех участников более углубленно изучать историю Великой Отечественной войны, в том числе историю своих предков, которые участвовали в ВОВ, а также малоизвестные факты времен тех лет.

Свои знания также можно проверить любой желающий онлайн в течение сегодняшнего дня на сайте проекта https://big-history.ru/ .

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