В Дагестане проходит акция «Тепло души» 

Дагестанский Комитет семей воинов Отечества совместно с Министерством по делам молодежи РД, Минпромторгом РД, Управлением образования города Махачкалы запустил акцию «Тепло души».

Суть ее состоит в изготовлении блиндажных (окопных) свечей для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Изготавливается свеча из подручных материалов — консервной банки, картона и парафина, не занимает много места и не гаснет на ветру. Блиндажная (окопная) свеча очень функциональна и позволяет приготовить еду, подсушить вещи и обогреться. Горит в среднем от 3 до 8 часов, не давая при этом никакого запаха.

Для участия в акции необходимо прийти в обозначенные в различных районах Махачкалы пункты приема (Региональный ресурсный центр добровольчества (ул. М.Гаджиева, д. 170/3, 1 этаж;

Издательский комплекс, 1 этаж (пр.Насрудинова, 1 (за МФЦ) принести самые обычные жестяные банки из под горошка и кукурузы.

Сбор проходит с 30 января по 6 февраля.

В настоящее время идет сбор необходимых материалов:

— консервных металлических банок (объемом от 250 до 500 мл., обязательно — мытая);

— картона (гофрированного, чистого, без наклеек и пленки);

— парафина марки П-2 (пищевой), парафина марки Т1 и Т2, можно и свечей. На одну блиндажную свечу уходит в среднем от 250до 200 грамм парафина.

Просим дагестанцев поддержать акцию «Тепло души».

Если у вас есть какие-либо вопросы, можете обращаться по номерам 8 989 862-11-39 и 8 928 570-34-66