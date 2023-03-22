В Дагестане проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»

На территории Республики Дагестан в период с 13 по 24 марта 2023 года проводится первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В рамках мероприятия в школах, ССУЗах и ВУЗах республики представителями МВД, Республиканского наркологического диспансера Министерства здравоохранения РД, Министерства образования и науки, Министерства по физической культуре и спорта и органов местного самоуправления проводятся информационные антинаркотические мероприятия (беседы, лекции, круглые столы, конкурсы, видеопросмотры) ориентированные на негативное отношение наркотикам и формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи.

МВД во взаимодействии с Министерством по делам молодежи и органами местного самоуправления при участии общественных организаций республики проведены информационные и оперативно-профилактические рейдовые мероприятия в местах торговли (рынки, базары, мелкие торговые точки) на предмет выявления незаконной реализации «насвая», «снюса».

В ходе мероприятий до продавцов доводится информация и раздаются листовки о действующем законодательстве, запрещающем оптовую или розничную продажу вышеуказанных веществ, а также на лиц, совершивших правонарушение по реализации «насвая» и «снюса» составляются административные протокола согласно ст. 14.53 КоАП РФ.

Также МВД, совместно с Министерством по делам молодежи, администрацией г. Махачкалы, общественными и религиозными организациями, в целях недопущения вовлечения подростков и молодежи в преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, проводились мероприятия по уничтожению и закрашиванию надписей, пропагандирующих сайты сбыта, магазинов телеграм-каналов наркотических средств и психотропных веществ.

Основная цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Так, 15.03.2023 на телефон доверия УКОН поступила информация от жителя Махачкалы, что в одном из подъездов многоквартирного дома собираются подозрительные люди, после которых остаются использованные шприцы.

Сотрудниками УКОН МВД по РД незамедлительно организована проверка поступившей информации, в результате которых при сбыте 32-летнему жителю Кизляра наркотического средства «мефедрон», весом 0,03 гр. задержан 33-летний безработный житель Махачкалы. При личном досмотре обнаружено и изъято наркотическое средство «мефедрон», весом 5,68 гр. Подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в крупном размере по ст.228.1 УК РФ.

Если у Вас активная гражданская позиция и вы готовы оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, то можете обратиться в органы внутренних дел по телефону доверия УКОН МВД по Республике Дагестан 8 (8722) 994-994 или оставить обращение на сайте МВД по Республике Дагестан.