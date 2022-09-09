В Дагестане проходит акция «Читаем вместе», приуроченная к Дню чтения книг. В рамках акции в республике организован сбор книг для территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Акция проводится движением #МЫВМЕСТЕ в рамках проведения гуманитарных миссий «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом». Цель акции создание условий для развития, возможности проведения досуга людей посредством обеспечения потребности в пополнении библиотечных фондов.

Пункт сбора книг создан на базе регионального ресурсного центра добровольчества («ДоброЦентр») по адресу: Г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 170, 1 этаж. Книги принимаются до 16 сентября.