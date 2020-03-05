В Дагестане проектируют индустриальный парк на территории завода «Дагдизель»

При создании парка будут использованы неиспользуемые площади завода «Дагдизель». Работа над созданием инвестиционной площадки велась несколько месяцев. Проект уже передан в федеральное Правительство.

По словам главы Минэкономразвития республики будущие резиденты должны знать условия работы в парке: размер арендной платы и размещение объектов. В связи с чем в ведомстве принято решение о заключении соглашения с указанием размеров платежей и сроков действия.

В этом месяце появится карта инвестиционного парка с обозначением границ участков и объектов, которые там будут размещены.