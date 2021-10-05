В Дагестане продолжаются ремонтные работы по восстановлению подачи электроэнергии

«Подстанция 110 кВ «Приморская», которая обеспечивает энергоснабжением часть жителей города Махачкалы подтоплена по причине выпадения обильных осадков. Прошу обратить внимание коллег из компании «Дагэнерго» и администрации города Махачкалы о необходимости принятия оперативных мер по решению данной проблемы», — сказал на очередном заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Дагестан министр энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов.

Глава ведомства также отметил, что из-за непогоды 4 октября без электроснабжения оставались более 80 тысяч потребителей в 181 населенном пункте республики. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Лакском, Хасавюртовском, Цунтинском, Тляратинском, Докузпаринском, Шамильском, районах, Бежтинском участке, а также в городах Махачкала и Каспийск.

К аварийно-восстановительным работам были привлечены ремонтные бригады и необходимая техника.