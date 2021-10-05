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В Дагестане продолжаются ремонтные работы по восстановлению подачи электроэнергии

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«Подстанция 110 кВ «Приморская», которая обеспечивает энергоснабжением часть жителей города Махачкалы подтоплена по причине выпадения обильных осадков. Прошу обратить внимание коллег из компании «Дагэнерго» и администрации города Махачкалы о необходимости принятия оперативных мер по решению данной проблемы», — сказал на очередном заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Дагестан министр энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов.

Глава ведомства также отметил, что из-за непогоды 4 октября без электроснабжения оставались более 80 тысяч потребителей в 181 населенном пункте республики. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Лакском, Хасавюртовском, Цунтинском, Тляратинском, Докузпаринском, Шамильском, районах, Бежтинском участке, а также в городах Махачкала и Каспийск.

К аварийно-восстановительным работам были привлечены ремонтные бригады и необходимая техника.

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