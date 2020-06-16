В Дагестане продолжаются меры по борьбе с саранчовыми вредителями

Текущие погодные условия в республике способствовали появлению саранчовых вредителей на месяц раньше чем обычно. Для борьбы с вредителями в республике был предпринят целый комплекс превентивных мер, в числе которых обследование земельных угодий и их обработка химическими препаратами.

Для проведения опрыскивания аграрии задействовали шесть аэрозольных генераторов, около двадцати опрыскивателей различной модификации, три «кукурузника».

Общая территория пораженная саранчой составляет около ста тысяч гектар. Более восьмидесяти процентов территории уже обработано химикатами.

Министр сельского хозяйства РД Абзагир Гусейнов отметил, что для повышения эффективности принимаемых мер налажено взаимодействие с аграрными ведомствами соседних регионов.