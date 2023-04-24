В Дагестане продолжаются мероприятия по созданию Национальной системы пространственных данных

О проводимой работе на совещании под руководством главы Дагестана рассказал вице-премьер-министр по земельным и имущественным отношениям республики Заур Эминов.

Напомним, наша республика является одним из пилотных регионов, где будет реализована эта госпрограмма. Дагестан был отобран среди субъектов СКФО как регион, имеющий наибольший потенциал в области автоматизации процессов сбора и обработки пространственных данных.

На всероссийском совещании, которое проводил Росреестр по вопросам исполнения перечня поручений президента России, были подведены итоги за первый квартал 2023 года.

Дагестан отметили с положительной стороны. В первую очередь за то, что региону удалось в соответствии с поручением президента изыскать дополнительные средства на мероприятия по реализации этой программы.

«Сергей Алимович, передаю Вам слова благодарности от Росреестра, спасибо Вам за то, что уделяете особое внимание этим вопросам», – поблагодарил Заур Эминов главу региона за оказанную поддержку.