В Дагестане продолжат строительство соцобъектов с учетом сейсмической безопасности

Изменения в «подведах» Минстроя не повлияют на градостроительную политику республики.

Реорганизация Республиканского центра по сейсмической безопасности проводится путем присоединения к нему Дирекции по моногородам с сохранением прежних функциональных обязанностей.

Так, теперь уже новое ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ» будет осуществлять функции заказчика-застройщика по объектам, финансируемым за счет средств федерального и республиканского бюджета.

Такое решение было принято для синхронизации проектов коммунальной инфраструктуры. Помимо строительства школ в сейсмический районах, Республиканский центр по сейсмической безопасности с недавних пор реализует масштабные проекты по коммунальной инфраструктуре. Аналогичные проекты ЖКХ ведет и Дирекция по моногородам. При этом Дагестан как был, так и останется активным участником госпрограммы по строительству школ и детских садов в сейсмических районах. На данный момент ведется работа по 33 объектам образования.

Добавим, что преобразования в подведомственных учреждениях были начаты еще с начала 2023 года. 27 января вышло подобное Постановление о присоединение ГКУ «Жилище» к Дирекции молодежных жилищно-строительных программ. В отличие от вышеупомянутой реорганизации, здесь, помимо сохранения функциональных обязанностей, речь идет о наделение новыми.