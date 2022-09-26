В Дагестане продолжается вакцинация против гриппа и коронавируса

О ходе её проведения доложила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

Она рассказала, что в республике положительная динамика проведения вакцинации по гриппу из числа взрослого населения отмечается в Ахтынском, Гергебильском, Дахадаевском, Докузпаринском, Кайтагском, Тляратинском районах.

Наименьшее количество вакцинированных зарегистрировано в Агульском, Буйнакском, Тарумовском, Кулинском, Рутульском, Унцукульском, Хасавюртовском и Хивском районах, а также в городах Буйнакск, Дагестанские Огни и Каспийск.