Вакцинация, Здравоохранение

В Дагестане продолжается вакцинация против гриппа и коронавируса

Оставить комментарий

О ходе её проведения доложила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

Она рассказала, что в республике положительная динамика проведения вакцинации по гриппу из числа взрослого населения отмечается в Ахтынском, Гергебильском, Дахадаевском, Докузпаринском, Кайтагском, Тляратинском районах.

Наименьшее количество вакцинированных зарегистрировано в Агульском, Буйнакском, Тарумовском, Кулинском, Рутульском, Унцукульском, Хасавюртовском и Хивском районах, а также в городах Буйнакск, Дагестанские Огни и Каспийск.

Также читают:

Информация Оперативного штаба по недопущению распр...
В Дагестане пройдёт Пироговский форум
Ситуация в Шамильском районе на личном контроле Ми...
Информация Оперативного штаба по недопущению распр...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.