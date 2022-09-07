В Дагестане продолжается цифровизация сведений об агросекторе

В республиканском минцифры прошло обсуждение по тематике внедрения цифровых технологий в агросектор региона. Открыл и вел беседу глава ведомства Юрий Гамзатов. Об этом сообщила «Дагправда».

В обсуждении участвовал первый заместитель руководителя минсельхоза Дагестана Шарип Шарипов.

К началу сентября более 20 муниципалитетов республики уже оцифрованы в ходе установления системы ЕФИС ЗСН. Она содержит данные об аграрных землях, в том числе об их задействованности в аграрном процессе.

В целях подключения к системе и других регионов республики внесено предложение задействовать в этом процессе учащихся старших курсов Дагестанского аграрного университета. Эта идея была утверждена.

Шарип Шарипов полагает, что участие учащихся вуза в этом процессе прибавит скорости в оцифровке оставшихся муниципалитетов, а для самих студентов станет новым опытом.