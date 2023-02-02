Нацпроекты в РД

В Дагестане продолжается строительство 8 детских садов

Оставить комментарий

Работы должны быть завершены в текущем году.

Объекты возводятся в городе Дербент, селе Куруш Хасавюртовского района, в микрорайоне «Олимпийский» Хасавюрта, поселке Шамхал-Термен Махачкалы, селе Тагиркент Левашинского района и селе Унцукуль Унцукульского района. Объекты готовы более чем наполовину.

Строительство еще двух детских садов в поселке Красноармейск на 250 мест и в селе Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест начнется в ближайшие месяцы после завершения проектирования.

Добавим, что объекты строятся в рамках национального проекта «Демография».

Также читают:

Мобилизованные дагестанцы получили право бесплатно...
Правительственная делегация проинспектировала соцо...
К 2024 году сеть ФАПов должна охватить все села Да...
Камиль Бексултанов посетил стройплощадки соцобъект...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *