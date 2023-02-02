В Дагестане продолжается строительство 8 детских садов

Работы должны быть завершены в текущем году.

Объекты возводятся в городе Дербент, селе Куруш Хасавюртовского района, в микрорайоне «Олимпийский» Хасавюрта, поселке Шамхал-Термен Махачкалы, селе Тагиркент Левашинского района и селе Унцукуль Унцукульского района. Объекты готовы более чем наполовину.

Строительство еще двух детских садов в поселке Красноармейск на 250 мест и в селе Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест начнется в ближайшие месяцы после завершения проектирования.

Добавим, что объекты строятся в рамках национального проекта «Демография».