В Дагестане продолжается реализация программы «Национальная система пространственных данных»

Представители Минимущества Дагестана приняли участие в совещании Росреестра по вопросам исполнения поручений Президента России в части реализации госпрограммы.

Напомним, что Дагестан был отобран среди субъектов СКФО как пилотный регион, где будет проходить реализация этой программы.

По итогам её реализации в нашей республике появится единая цифровая платформа пространственных данных, которая будут включать в себя сведения об объектах недвижимости, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке.

Появление такой системы сделает поиск информации о земле и недвижимости проще и доступнее для дагестанцев, эффективность управленческих решений повысится, а данные будут актуальными.

Участие в совещании также приняли специалисты ГБУ РД «Дагтехкадастр» и администрации города Махачкалы.