В Дагестане продолжается реализация проектов местных инициатив

Проект создан для поддержки муниципальных властей в решении местных проблем. В Минэкономразвития РД прошла встреча с активом Дахадаевского района.

На встречу приехал замглавы района Рамазан Нухкадиев, главы сел Кубачи, Уркарах, Калкни, Кища и Меусиша. Участникам разъяснили условия участия в конкурсе местных инициатив.

По словам главы Кубачи, слабая инфраструктура не справляется с растущим туристическим потоком в историческое село. Координатор проекта Камиль Мазагаев рассказал, что можно сделать в рамках данного проекта.