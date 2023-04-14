В Дагестане продолжается подготовка к проведению акций «Вахта памяти» и «Бессмертный полк»

В Правительстве Дагестана обсудили ход подготовительных мероприятий к проведению в Махачкале шествия Всероссийской акции «Бессмертный полк» и «Вахта памяти».

Совещание состоялось под руководством вице-премьера Муслима Телякавова при участии представителей профильных министерств и ведомств, регионального штаба отделения ООД «Бессмертный полк» в Дагестане, движения ТОКС и администрации Махачкалы.

«Цель акции «Вахта Памяти» — это воспитание патриотизма и гражданственности у молодёжи, приобщение к историческому и культурному наследию нашей Родины», — сказал Телякавов.

Подробнее о программе меропрятий выступил Камил Саидов. Как отметил министр по делам молодёжи Дагестана, по завершении митинга, планируется выставка исторического орудия и предметов времен ВОВ.

Касательно акции «Бессмертный полк», только в Махачкале в акции принимают участие более 15 тысяч человек. Стартует акция в Махачкале 9 мая в 14:00 на центральной площади столицы.