В Дагестане продолжается осенний призыв

Первые призывники отправились из Кизляра, Южно-Сухокумска и Кизлярского района на места несения службы.

В числе призванных из Кизлярского района — Осман Джамалудинов из села Хуцеевка. Молодой человек в текущем году окончил Саратовскую государственную юридическую академию, вернулся домой дипломированным специалистом.

Как говорит Осман, он, не задумываясь, прошел призывную комиссию, как только получил повестку из военкомата.

«У меня служил отец и родные дяди, двое двоюродных братьев сегодня выполняют гражданский долг перед Родиной и служат офицерами в Росгвардии, а третий в МЧС. Я тоже хочу пойти по их стопам и поступить на военную службу».

Военный комиссар Рамазан Курамагомедов, обращаясь к допризывной молодежи, напомнил об ответственном отношении к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, обратил внимание на то, что в повестке в обязательном порядке указывается время, дата и место явки в военный комиссариат.

В Хасавюрте продолжается осенняя призывная кампания, которая в этом году началась 1 ноября и продлится, как обычно, до 31 декабря. В военный комиссариат по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам сегодня прибыла очередная группа граждан, кому пришла повестка о прохождении срочной службы.

Юноши прошли медицинское обследование и психологическое тестирование, после чего призывная комиссия вынесла соответствующее решение.

В Буйнакском районе эта работа налажена и активно продолжается. С утра в военный комиссариат города Буйнакска и Буйнакского района прибывают призывники.

Хочется отметить, что критерии отбора не изменились. Призывники в зону проведения спецоперации на Украине отправляться не будут. Это решение Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ и министра обороны РФ.

Большинство новобранцев направятся в учебные соединения и воинские части, где за пять месяцев осво­ят современную военную технику и получат военно-учётную специальность. В Чародинском районе продолжаются мероприятия по направлению граждан на срочную службу.

Накануне первая группа из 7 новобранцев отправилась в республиканский сборный пункт.