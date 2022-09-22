В Дагестане продолжается догазификация

Для ускорения выполнения работ по догазификации в Республике Дагестан увеличено число бригад и привлечена дополнительная техника.

Сегодня в строительно-монтажных работах задействованы 11 бригад из 45 сотрудников и 16 единиц спецтехники. «Мы предприняли меры для ускорения строительства газопроводов для догазификации — сформировали дополнительные бригады, приобрели новую спецтехнику, которая позволяет выполнять работы в местности со сложным рельефом. До конца года мы выполним работы по заключенным договорам», – сообщил гендиректор ООО «Газпром газораспределение Махачкала» Ленар Мансуров.

С жителями региона заключено около 2,2 тыс. договоров о подключении, из них 561 выполнен – газовые сети построены до границ земельных участков.