В Дагестане продлят налоговые льготы для бизнеса до конца 2023 года

В Дагестане планируют продлить налоговые льготы для бизнеса до конца 2023 года. На заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития обсудили вопросы обеспечения жильем детей, готовности школ к началу учебного года, подготовки к посеву озимых зерновых культур в осенний период и развития дорожного хозяйства.

Открывая работу штаба, Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что тема приобретения жилья для детей-сирот является приоритетной и находится на особом контроле. По его словам, количество детей-сирот, которые имеют право на получение жилья, но не получили его, ежегодно растет и в настоящее время мероприятия в этом направлении в республике выполняются неэффективно.

Абдулмуслимов обратил внимание на необходимость соблюдения противоэпидемиологических мер в школах.

В ходе заседания оперативного штаба Председатель Правительства Дагестана затронул вопрос готовности общеобразовательных организаций к началу учебного года. Абдулмуслимов заявил, что завышение цен на школьные товары не допустимо.

Было также отмечено, что в Дагестане планируют продлить налоговые льготы для бизнеса до конца 2023 года.

О принимаемых мерах по повышению устойчивости развития экономики региона в условиях воздействия внешних факторов рассказал Первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев.

Алиев заявил, что Минэкономразвития Дагестана разработан проект нормативно-правового акта по продлению налоговых льгот до конца 2023 года – снижение ставок по упрощенной системе налогообложения, по единому сельскохозяйственному налогу и ставки в отношении крупногабаритных грузовых автомобилей.

Было также отмечено, что в Дагестане до конца 2022 года жильем будет обеспечено 386 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2022 году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в республиканском бюджете предусмотрены средства в размере 773,2 млн рублей. В текущем году по плану должны обеспечить жильем 386 детей. Лимиты и уведомления доведены до муниципальных образований своевременно. Министерством проводится еженедельный анализ принимаемых мер муниципалитетами по обеспечению жильём детей-сирот.

Подводя итоги заседания, Председатель Правительства рекомендовал администрациям городских округов и муниципальных районов активизировать работу по своевременному обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, активизировать работу по обеспечению контроля за необоснованным повышением цен на продовольственные и непродовольственные товары на торговых объектах, а также взять на личный контроль вице-премьеру РД Нариману Абдулмуталибову вопрос подготовки к посеву озимых зерновых культур в осенний период.