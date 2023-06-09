В Дагестане приводят в нормативное состояние региональную опорную сеть автомобильных дорог

Об этом сообщил руководитель Минтранса Дагестана Джамбулат Салавов на расширенном заседании РСПП, в котором принимает участие Сергей Меликов.

Только за последние несколько лет реконструировано и капитально отремонтировано более 150 км региональных автодорог – дублёров:

Манас – Зеленоморск – Аэропорт; Новогапцах – Тагиркент-Казмаляр;

Куллар – Яруквалар;

обход Махачкалы через Талги; Буйнакск – Кизилюрт; Манас – Сергокала – Первомайское.

Прорабатывается вопрос строительства подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту протяженностью 6,7 км.

«Эти участки дорог на отдельных направлениях принимают на себя значительную нагрузку в качестве маршрутов, дублирующих федеральную дорожную сеть», — отметил Салавов.