Нацпроекты в РД

В Дагестане приводят в нормативное состояние региональную опорную сеть автомобильных дорог

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Об этом сообщил руководитель Минтранса Дагестана Джамбулат Салавов на расширенном заседании РСПП, в котором принимает участие Сергей Меликов.

Только за последние несколько лет реконструировано и капитально отремонтировано более 150 км региональных автодорог – дублёров:
Манас – Зеленоморск – Аэропорт; Новогапцах – Тагиркент-Казмаляр;
Куллар – Яруквалар;
обход Махачкалы через Талги; Буйнакск – Кизилюрт; Манас – Сергокала – Первомайское.

Прорабатывается вопрос строительства подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту протяженностью 6,7 км.

«Эти участки дорог на отдельных направлениях принимают на себя значительную нагрузку в качестве маршрутов, дублирующих федеральную дорожную сеть», — отметил Салавов.

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