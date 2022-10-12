В Дагестане приступают к цифровой трансформации в экономике

Правительство Дагестана утвердило Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Дагестан на 2022-2024 гг.

По итогам будет внедрен ряд технологий: интернет вещей, технологии быстродействующих систем обработки информации, технологии проводной и беспроводной передачи данных и тд.

Указанные технологии будут применяться: для перевода массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид, повышения доступности медицинской помощи в удаленных населенных пунктах и перевода государственных услуг социальной сферы в электронный вид, а также повышения эффективности и удобства их получения.