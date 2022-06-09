В Дагестане приняты меры по предотвращению пожаров на государственной границе

Под руководством заместителя Председателя Правительства РД Рамазана Джафарова состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по взаимодействию в решении актуальных вопросов в пограничной сфере на территории Республики Дагестан.

Открывая заседание, Рамазан Джафаров напомнил присутствующим о том, что Постановлением Правительства РД от 1 июня 2022 года в составе рабочей группы произошли изменения и выразил надежду на то, что новый состав покажет эффективную работу.

В рамках совещания рабочая группа рассмотрела два вопроса: реализация положений законодательства Российской Федерации о государственной границе Российской Федерации и принимаемые меры по предупреждению пограничных инцидентов, связанных с распространением пожаров через государственную границу Российской Федерации.

Основным докладчиком по повестке выступил Первый заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан Дмитрий Базанкин.

По его словам в ходе проводимой в Пограничном управлении работы по уточнению границ муниципальных образований установлено, что на отдельных территориях, примыкающих к государственной границе РФ на суше и морском побережье, кроме территорий поселений имеются также и земли фонда перераспределения, земли отгонного животноводства, земли ГЗФ РД — государственного земельного фонда, земли государственного лесного фонда спецземфонда и государственные земли запаса.

Минимуществу РД совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований проработать вопрос об определении и закреплении границ поселений и межселенных иных территорий, прилегающих в государственной границе Российской Федерации на территории республики.

Органам исполнительной власти РД совместно с Министерством юстиции РД и органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан проработать вопрос о стимулировании граждан, участвующих в защите российской государственной границы.

Комитету по лесному хозяйству РД организовать работы по созданию противопожарной полосы в «Самурском лесу» с целью недопущения трансграничных пожаров.