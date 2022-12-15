В Дагестане принято решение об условиях приватизации 4-х ГУПов

Об этом на заседании Правительства главе кабмина республики Абдулмуслиму Абдулмуслимову доложил вице-премьер- глава Минимущества РД Заур Эминов.

В рамках плана приватизации на этот год принято решение об условиях приватизации 4-х унитарных предприятий сельскохозяйственного профиля: ГУП «Дылымское», ГУП «Чиркейское», ГУП «Красный Октябрь», ГУП «им. Богатырева».

Эминов напомнил, что в соответствии с поручением Главы государства к 2025 году необходимо провести ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятия.

«На начало года мы имели 10 государственных унитарных предприятий в стадии ликвидации, решение о ликвидации которых было принято еще в начале 2000-х годов, но при этом мероприятия по ликвидации не были завершены», — рассказал руководитель Минимущества.

В текущем году по трём из них завершены процедуры ликвидации, на оставшееся от них имущество зарегистрировано право собственности и оно изъято в казну.