В Дагестане принимаются меры по улучшению экологической обстановки

В ходе совещания по вопросу состояния законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования на территории региона, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что основной причиной неблагоприятной экологической обстановки в городах и районах республики является отсутствие необходимой инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Вместе с тем, было отмечено, что руководством региона уже приняты меры по решению данной проблемы. В течение ближайших двух лет в республике появятся предприятия, охватывающие все стадии — от сбора отходов, до их переработки и размещения.

«В 2023-2024 годах нам предстоит построить три мусоросортировочных комплекса для размещения ТКО в Хасавюртовском, Кумторкалинском и Дербентском районах республики.

Проводимая работа позволит обеспечить полный цикл движения отходов, в том числе отбирать вторичные материальные ресурсы, которые будут направляться на дальнейшую переработку, что позволит максимально сократить объем отходов, поступающих на объекты размещения отходов», — отметил премьер-министр.